„Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass man als Eltern hin und wieder Zeit zu zweit verbringen möchte“, erzählt Martin Gächter, Geschäftsführer von der Boulderhalle „Fläsh“ in Wolfsberg. Ab Oktober soll daher jeden ersten Samstag im Monat von 18 bis 20.30 Uhr eine sportliche Kinderbetreuung angeboten werden. Neben einem abwechslungsreichen Programm an der Kletterwand erhalten die Kinder für 35 Euro den Halleneintritt, Leihschuhe zum Bouldern, Getränke und eine Pizza zur Verfügung gestellt. „In Wolfsberg gibt es aktuell kein Angebot, das diesem hier gleicht. Bevor die Kinder mit dem Babysitter vor dem Fernseher sitzen, ist es doch viel besser, sich aktiv zu bewegen“, sagt Gächter.

Neues Führungsteam

2022 wurde die 800 Quadratmeter große Boulderhalle in der Auenfischerstraße 53a in Wolfsberg von Martin Gächter und Harald Herzog eröffnet. In der Führungsriege komme es aber bald zu einem Wechsel. Finale Gespräche mit einem potenziellen Nachfolger für Herzog werden bereits geführt. Neben der geplanten „Eltern-Auszeit“ werden in der Boulderhalle auch Kinder-, Jugend- und Erwachsenenkurse angeboten. Auch Kindergeburtstage können dort gefeiert werden. „Die nächsten Kurse, während der Schulzeit, die am 23. September starten, sind bereits gut gebucht“, so Gächter, der künftig noch mehr Boulder-Bewerbe veranstalten möchte. Anlässlich des zweijährigen Bestandsjubiläums gibt es am 7. September von 13 Uhr bis 17 Uhr bei freiem Eintritt einen Geburtstags-Bewerb. Alle Infos dazu gibt es auf der Homepage www.flaesh.at/kurse.