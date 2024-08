Mehrere Wochen lang suchte die Kleine Zeitung bei der heurigen Spitzenplatz-Wahl den beliebtesten Wirt in Kärnten und Osttirol. Über 80.000 Stimmen wurden insgesamt abgegeben, die schlussendlich einen Lavanttaler Wirt zum Sieger kürten. Peter Mosgan, vom Hotel- Restaurant Torwirt, das sich seit mehreren Jahrhunderten am „Tor“ zur Wolfsberger Innenstadt befindet, konnte sich nicht nur über den Sieg in der Region Lavanttal freuen, sondern auch über die meisten Stimmen kärntenweit. Seit Bekanntgabe des Siegers liefen die Vorbereitungen für das Siegerfest, das am 29. August über die Bühne ging, auf Hochtouren. „Der Gewinn gehört natürlich gefeiert und wenn wir feiern, dann richtig“, betonte der 69-jährige Wirt im Vorfeld.

Gabriel Obernosterer, Johann Weber, Olga Voglauer, Christian Ragger © Markus Traussnig

Zahlreiche Gäste erwartete am Tag des Siegerfestes ein All-You-Can-Eat-And-Drink-Buffet, wobei der gesamte Innenhof des Restaurants mit zusätzlich 50 Biertischen, die bis zur Straße reichten, ausgestattet wurde. Gleich zu Beginn des Festes, begrüßte Simone Jäger, stellvertretende Teamleiterin im Regionalbüro der Kleinen Zeitung Lavanttal/Völkermarkt, die zahlreich erschienenen Gäste und führte durch das Programm, das viele Höhepunkte versprach. Zu Beginn wurden Oliver Bergauer, Marketingleiter der Kleinen Zeitung Kärnten und Osttirol und Uwe Sommersguter, stellvertretender Chefredakteur und Leiter des Wirtschaftsressorts der Kleinen Zeitung Kärnten und Osttirol, auf die Bühne gebeten. „Wir haben für die diesjährige Spitzenplaz-Wahl mit der Gastronomie treffend das richtige Thema gewählt. Wir feiern unser 120-Jahr-Jubiläum in den Wirtshäusern Kärntens, da sieht man auch, dass wir uns mit der Gastronomie beschäftigen“, sagte Bergauer. Worte, die Sommersguter nur bestätigen konnte: „Wir beschäftigen uns viel mit dem Wirtschaftstreiben und den Gastwirten, die ein wichtiger Arbeitsgeber und Wirtschaftsfaktor in diesem Land sind. Genauso wichtig sind sie aber auch für jede Stadt und Gemeinde.“

Gerfried Hopf, Sponsor-Vertreter und Obmann des Vereins „Kärntner Wirthauskultur“, der auch selbst einen Gasthof betreibt, machte auf Schwierigkeiten in der Gastronomie aufmerksam: „Die Gäste wollen aktuell weniger ausgeben. Wichtig ist in der Gastronomie, dass am Arbeitsplatz ein familiäres Umfeld geschaffen wird.“ Neben Teamleiterin Bettina Friedl von der Regionalredaktion Lavanttal/Völkermarkt und dem Leiter des Regionalressorts Kärnten/Osttirol, Christian Zechner, waren am Siegerfest auch Spitzenpolitiker wie die Nationalräte Gabriel Obernosterer, Johann Weber und Christian Ragger, Nationalrätin Olga Voglauer, die Stadträte Christian Stückler und Josef Steinkellner und Bundesrätin Isabella Theuermann vertreten.

Der Bieranstich für das Siegerfest © Markus Traussnig

Bevor „Die 3 Kärntner“ mit dem musikalischen Programmpunkt starteten, wandte sich der 2,02 Meter große Siegerwirt mit einer Rede an seine Gäste. „Ich bin noch immer völlig überwältigt und weiß gar nicht, wie so viele Stimmen zusammengekommen sind. Ich bedanke mich vor allem bei meinem Team, denn es ist die Teamleistung, die diesen Erfolg ausmacht“, betonte Mosgan, der sich bei seiner Frau Helena und Tochter Marlies bedankte. Als Siegergeschenk überreichten Bergauer und Sommersguter ein 20 Jahre altes Fass der Wolfsberger Firma Fassbinder Klaus Pauscha GmbH, das mit einer gravierten runden Tischplatte versehen ist. „Wir haben bei unserer Spitzenplatz-Wahl immer versucht, ein nachhaltiges Geschenk dem Sieger zu übergeben. Wein wird im Wirtshaus gerne getrunken und dieses Fass bietet die perfekte Vorlage für viele schöne Fotos“, sagte Bergauer bei der Übergabe.

Johanna Theuermann an der Steirischen Harmonika © Markus Traussnig

Weitere Höhepunkte neben einer Kinder-Spielecke, einer Fotobox und einer Tombola war auch der Auftritt von der jungen Besucherin Johanna Theuermann, die ein Lied auf der Steirischen Harmonika spielte und den Song „I steh auf Bergbauernbuam“ mit „Die 3 Kärntner“ zusammen vorführte. Zum krönenden Abschluss gab es die Verlosung des Hauptgewinns: ein Kurzurlaub für zwei Personen, den der Torwirt-Hotelgast Dragan Momčilovic aus Serbien mit großem Jubel entgegennahm. Danach wurde noch lange und ausgiebig gefeiert. Das Siegerfest ließen sich auch Wolfsbergs Stadtpfarrer Christoph Kranitzky, Kulinarik-Projektmanagerin Gertrude Ortner von der Kärnten Werbung, der Gastronomie-Fachgruppengeschäftsführer der Wirtschaftskammer Kärnten Guntram Jilka, WK-Bezirksgeschäftsführerin Diane Tiefenbacher, St. Georgens Bürgermeister Karl Markut, St. Andräs Vizebürgermeister Maximilian Peter, Regionsmanagerin Rebecca Maier und Transgourmet-Standortgeschäftsleiter Christian Robnig nicht entgehen.