Die Kleine Zeitung rief wieder zur großen Publikumsabstimmung: In diesem kürten unsere Leser die beliebtesten Wirtsleute im Land. Der Gewinner befindet sich seit mehreren Jahrhunderten am „Tor“ zur Wolfsberger Innenstadt. „Wir freuen uns riesig, dass der „Torwirt“ unter Beteiligung von 80.000 Stimmen zum beliebtesten Wirt in Kärnten gewählt wurde“, so Peter Mosgan und weiter: „Nochmal ein großes Danke an alle Gäste, allen Mitarbeitern und der Kleinen Zeitung für Ihre Unterstützung und Initiative.“

Ein Transparent mit 4 Meter mal 1,50 Meter am Eingang des Restaurants © Sandra Zarfl

Die zahlreichen Rückmeldungen aus den anderen österreichischen Bundesländern wie auch aus Deutschland haben ihn besonders gefreut. „Der Gewinn gehört natürlich gefeiert und wenn wir feiern, dann richtig“, stellt Mosgan deshalb fest. Seit der Sieg bekannt ist, laufen die Vorbereitungen für das „Spitzenplatz Siegerfest“. Rund 300 Gäste werden erwartet. Zusätzliche drei Griller, drei Schankanlagen sowie 50 Biertischgarnituren werden aufgestellt. Am Eingang des Torwirts hängt mittlerweile auch ein 4 Meter mal 1,50 Meter großes Transparent. Kärntens beliebtester Wirt ist trotz seiner Lehre zum Koch ein Quereinsteiger in der Gastronomie. Denn der heute 69-Jährige war vier Jahrzehnte lang selbstständig als Versicherungs- und Immobilienmakler tätig, mittlerweile führt seine Tochter Marlies das von ihm gegründete Unternehmen weiter.

Das „Spitzenplatz Siegerfest“ beginnt am Donnerstag, dem 29. August, um 17.30 Uhr. „Die „3 Kärntner“ werden für die Unterhaltung sorgen. Auch eine Kinderecke ist vorbereitet sowie eine Tombola mit interessanten Preisen. Der Erlös wird für einen karitativen Zweck verwendet“, meint Mosgan. Drei Stunden lang gibt es dann Gegrilltes sowie ausgewählte Getränke um 15 Euro pro Person. „Die Aktion wird dann bis Sonntagabend weitergeführt werden“, so Mosgan.