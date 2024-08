Daniela Peternuss aus Bad St. Leonhard hat sich einen Raum für ihre Fußpflege im Therapiezentrum Avallaris in Obdach gemietet, seit Kurzem kommt die 39-Jährige zusätzlich zu ihren Kunden nach Hause. „Ich habe sechs Kinder, da lässt sich das mit der mobilen Fußpflege gut verbinden. Ich kann so aber auch älteren Menschen helfen, die nicht mehr so einfach aus ihrem Haus kommen“, sagt Peternuss, die eine Meisterprüfung zur Fußpflege und die diabetische Sonderausbildung für Fußpflege absolviert hat.

Im gesamten Lavanttal

Angeboten werden unter anderem eine reine Fußpflege mit Fußbad, Massage, Nagelhautentfernung, Behandlung eingewachsener Nägel, Entfernung von Hühneraugen, aber auch das Lackieren der Fußnägel oder ein Fußpeeling. Die Kosten belaufen sich, je nach Behandlung, zwischen 35 Euro und 45 Euro. Mit „Danis Fußpflege“ ist Peternuss im gesamten Raum Lavanttal unterwegs. Termine können telefonisch unter 0650 / 440 34 64 vereinbart werden.