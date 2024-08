Seit rund 14 Tagen muss das Trinkwasser in der Marktgemeinde Reichenfels abgekocht werden. Der Grund? Bei der Überprüfung der Wasserversorgungsanlage Reichenfels am 9. August wurde eine Verunreinigung des Trinkwassers in der nördlichsten Marktgemeinde des Lavanttals festgestellt. „Es wurden leicht erhöhte Bakterienwerte entdeckt“, informiert Bürgermeister Manfred Führer (ÖVP).

Daher durfte per Verordnung das Wasser nur in abgekochtem Zustand (drei Minuten bei Siedetemperatur) und zur Herstellung von Nahrungs-und Genussmitteln sowie zur Reinigung von Gebrauchsgegenständen verwendet werden.

Seitens der Marktgemeinde wurden Sofortmaßnahmen zur Wiederherstellung der Trinkwasserqualität eingeleitet. „Die Auswertung der behördlichen Prüfung erfolgt in den nächsten Tagen. Wir rechnen damit, dass es dann wieder freigegeben wird“, so Führer. Bis dahin seien die Maßnahmen zu berücksichtigen.

Wie die Bevölkerung informiert wurde? „Flugblätter wurden persönlich ausgetragen und an öffentlichen Orten ausgelegt. Auch auf unserer Homepage wurde es gepostet“, so Führer.