Vor zwei Jahren haben sich Andreas Hartl (33) und Nadine Ritter (24) aus Frantschach-St. Gertraud bei einer Hochzeit kennengelernt — und zwar bei der Hochzeit von Nadines Schwester. „Es war Liebe auf den ersten Blick. Uns war nämlich gleich klar, dass wir zusammenpassen“, so der Hausmeister einer Immobiliengesellschaft und die Einzelhandelskauffrau. „Ich habe dann die Initiative ergriffen, suchte gleich am nächsten Tag auf Facebook nach seinem Profil und schrieb ihn an“, erzählt Nadine Ritter. Kurz darauf trafen sich die beiden regelmäßig.

Der Bräutigam ist bei der FF Frantschach und Schiefling aktiv © Stefan Sattler Bildermacher

„Etwa ein halbes Jahr später zogen wir schon in meine Wohnung zusammen“, erinnert sich Andreas Hartl, der als Feuerwehrmann bei den Freiwilligen Feuerwehren (FF) Frantschach und Schiefling aktiv tätig ist. Der Heiratsantrag wurde im Vorjahr am Jahrestag gestellt. „Wir hatten beim Spazierengehen beim Schloss Wolfsberg die gleiche Idee und haben uns gegenseitig gefragt“, so die beiden. Am 10. August 2024 läuteten dann die Hochzeitsglocken. Standesamtlich wurde in Frantschach-St. Gertraud geheiratet und die kirchliche Hochzeit fand in der Markuskirche in Wolfsberg statt. Danach wurde im Gasthaus Deixelberger in Gräbern bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Die Frischvermählten tragen nun den Familiendoppelnamen Hartl-Ritter.