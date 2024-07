Vor zwölf Jahren kreuzten sich am Fußballplatz in Eitweg die Wege von Alexandra Magnet und Ewald Weinberger. Der Gemmersdorfer war in der Kampfmannschaft. „Ich war damals mit meinen beiden Söhnen vor Ort“, erinnert sich Magnet. Nach vorsichtigen Annäherungen verliebten sich die beiden Lavanttaler ineinander und zogen im Mai 2013 in die erste gemeinsame Wohnung. Im Mai 2014 bezogen sie einen Zubau im Elternhaus des Bräutigams.

In den Folgejahren wurde das Familienglück noch mit den gemeinsamen Söhnen Martin (8) und Anton (6) komplett. Im September 2023 folgte nach einem romantischen Abendessen ein unvergesslicher Heiratsantrag. Am 11. November desselben Jahres schlossen sie am Standesamt St. Andrä im engsten Kreis den Bund der Ehe. Die große Hochzeitsfeier wurde heuer am 22. Juni am Reiterhof Stückler mit vielen Freunden und einigen Familienmitgliedern abgehalten. Die Flitterwochen werden von der Ordinationsassistentin und dem Projektleiter noch geplant.