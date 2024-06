Mathias Moitzi (29) aus Wolfsberg und Denise Pansi (30) aus Lavamünd gehen seit zehn Jahren gemeinsam durchs Leben. Kennengelernt haben sich die beiden 2014 in einer Disco in Wolfsberg. Der Heiratsantrag folgte heuer im März in Klagenfurt: „Wir waren mit unseren beiden Kindern am Wörthersee. Dort bekam ich, ohne etwas zu ahnen, einen Heiratsantrag, während vor uns zwei Schwäne geschwommen sind. Das war wirklich sehr schön und emotional“, erzählt die Braut, die beim Müller in Wolfsberg arbeitet.

Die Hochzeit wurde auf zwei Tage aufgeteilt, standesamtlich trauten sich die Eltern von Valerie (5) und David (3) am 23. Mai im Beisein der Familie in Wolfsberg. Die kirchliche Trauung fand am 25. Mai in der Markuskirche in Wolfsberg statt. Anschließend wurde beim Weberwirt in Prebl mit 60 Gästen gefeiert. „Die Hochzeit war wirklich sehr emotional und lustig bis zum Schluss“, so der Bräutigam, der den Nachnamen von seiner Frau angenommen hat und bei der Mondi in Frantschach tätig ist.

Flitterwochen gab es bereits mit den Kindern in der Therme Lutzmannsburg. Eine Auszeit zu zweit sei in Planung. Gemeinsam lebt die Familie in einem Haus im Süden von Wolfsberg.