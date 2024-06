Die gebürtige Lavanttalerin Bianca Vallant, die als Reiseprofi in einem Reisebüro arbeitet, wanderte 2013 nach Spanien aus. Als sie coronabedingt in ihre alte Heimat zurückkehrte, lernte sie Fahrschullehrer Benjamin „Beni“ Haider aus Wolfsberg kennen – und lieben. Das ist inzwischen dreieinhalb Jahre her. „Als ich auf Beni traf, wusste ich, er wird mein größtes Abenteuer und für ihn werde ich der Sonneninsel Mallorca den Rücken kehren“, erzählt die mittlerweile 38-Jährige: „Wir beide fühlten von Beginn an, dass wir die große Liebe, den besten Freund und Seelenpartner fürs Leben gefunden haben. Wir haben denselben Humor, sind beide abenteuerlustig und lieben das Reisen. Wir sind viel unterwegs, aber das ist ja auch mein Job.“