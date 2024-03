Am 29. Februar gaben sich der Lavanttaler Stephan Stückler und die Rosentalerin Manja Kampuš standesamtlich am Schloss Wolfsberg das Ja-Wort. Kennengelernt haben sich die beiden 2018 bei der Arbeit. Kampuš ist zurzeit im Projektmanagement KLAR! Südkärnten tätig, Stückler (35) ist KEM-Manager im Lavanttal. „Wir haben damals Projekte zur Klimaanpassung für unsere Regionen umgesetzt. Damals war ich noch im Rosental tätig. Im Zuge eines österreichweiten Austauschtreffens haben wir uns dann kennengelernt“, erzählt Kampuš.

Ein Jahr später wurden die beiden ein Paar. Die Verlobung folgte am 29. Mai 2023 während des Barcelona-Urlaubs. „Er hat mich am Plaça de Catalunya gefragt“, erinnert sich die 29-jährige Braut zurück. Nach der standesamtlichen Trauung wurde anschließend mit 13 Gästen gefeiert. „Hier waren nur die Kernfamilien beider Seiten dabei. Am 29. Juni 2024 gibt es die größere Hochzeitsfeier. An diesem Tag werden wir uns noch einmal unter freiem Himmel trauen und anschließend beim Reiterhof Stückler feiern“, so Kampuš, die den Nachnamen ihres Mannes angenommen hat.

Gemeinsam lebt das frisch vermählte Ehepaar in St. Margarethen im Lavanttal, dort haben sie auch eine kleine Farm mit Hündin Gaia, Kaninchen, Hühnern, Wachteln, Fischen und Garnelen. Zusammen haben sie vier Tage am Mountain Resort Feuerberg verbracht. Nach der großen Hochzeit im Sommer wird es voraussichtlich noch eine Hochzeitsreise geben.