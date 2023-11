Bei Corinna Karner (26) aus Wolfsberg und Marcell Polanc (30) aus Neuhaus/Suha war es im Juni 2018 Liebe auf den ersten Blick. Beide verbrachten damals unabhängig voneinander mit Freunden ihren Urlaub in Kroatien. „Wir haben uns dann dort ineinander verliebt“, blickt die Braut zurück. 2021 zogen die beiden zusammen, vor einem Jahr hielt der Bautechniker bei Mondschein in Kroatien um die Hand seiner Auserwählten an. „Wir haben uns am Meer kennengelernt, am Meer verlobt und haben auch am Meer geheiratet“, so die Lehrerin, die den Nachnamen ihres Mannes angenommen hat

© Golden Capture Studio

Am 19. Oktober haben die beiden zunächst den Bund für das Leben am Standesamt in Wolfsberg geschlossen. „Danach ging es direkt mit dem Flugzeug nach Mauritius“, erzählen die beiden, die im Inselstaat im Indischen Ozean in einer Zeremonie auch barfuß am Strand geheiratet haben. „Es war einfach wunderschön und traumhaft. Die Erinnerungen, die wir uns damit geschaffen haben, bleiben uns für immer“, so das junge Ehepaar.