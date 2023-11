Das Hobby von Benjamin Pölz aus Pudlach in der Gemeinde Neuhaus/Suha sorgte dafür, dass er seine bessere Hälfte am 9. August 2017 am Grazer Lendplatz kennenlernte. „Ich habe ein Saxofon gehört und bin dann dort hingegangen“, sagt Pölz, Obmann der Schlosskapelle Neuhaus. Bei der Salsa-Night in Graz war auch die leidenschaftliche Tänzerin Tamara Fleischhacker unter den Gästen. „Eine Woche später haben wir uns wieder getroffen. Es hat dann gleich einmal gepasst“, verrät der 37-jährige technische Angestellte, der in der Lavanttaler Eishockeyliga bei den „Eispiraten“ mitmischt.

Fünf Jahre später hielt Pölz um die Hand seiner Auserwählten an. „Ich habe sie bei einem Kurzurlaub in Bad Aussee überrascht. Gemeinsam sind wir mit einem Tretboot am Altaussee hinausgefahren, genau an unserem Jahrestag“, erinnert sich Pölz an seinen Antrag im steirischen Salzkammergut.

Überraschung vom Papa

Am 21. Oktober gaben sich die beiden auf Schloss Gamlitz inmitten der südsteirischen Weinberge das Jawort. „Wir haben mit 80 Personen gefeiert. Die kirchliche Trauung wurde von einem Quintett der Neuhauser Schlosskapelle umrahmt“, sagt Pölz, der auch von seinem Vater überrascht wurde: „Er hat zwei Stücke am Saxofon für uns gespielt.“

Zusammen lebt das frischvermählte Paar in der Heimat der Braut, in Graz. Die 38-jährige Braut, die im Projektmanagement im Gesundheitsbereich tätig ist, nahm auch den Nachnamen ihres Mannes an. „Unser kleiner Sonnenschein ist unsere Tochter Valerie Katharina, die am 3. April 2022 zur Welt kam.“ Geflittert wurde bereits – in einem Alm-Wellnesshotel.