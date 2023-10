Vor 19 Jahren haben sich Mirella Reichmann (39) von der Soboth und Erich Magerle (41) aus Gemmersdorf kennen- und liebengelernt. Ein Jahr später kam die gemeinsame Tochter zur Welt. 2019 folgte dann der Antrag, coronabedingt musste der erste Hochzeitstermin aber verschoben werden. Heuer konnten sie das Ehebündnis eingehen und gaben sich am 9. September das Ja-Wort.

Nach der standesamtlichen Trauung in der Gemeinde St. Paul fand die kirchliche Vermählung in der Stiftskirche statt. "Unser Feuerwehrkollege Markus Wagner hat die standesamtliche Trauung vollzogen, der Feuerwehrkurat Pater Anselm verheiratete uns in der Kirche. Dass von ihnen die beiden Trauungen abgehalten wurden, war wirklich sehr besonders", findet das Brautpaar, das in St. Paul lebt.

"Kleine Hochzeit"

41 Gäste feierten mit dem Brautpaar im Gasthaus Sternweiss in St. Paul. "Wir wollten eine kleine Hochzeit mit unseren Herzensmenschen", so die Braut, die sich mit ihrem Ehemann und ihrer gemeinsamen Tochter bei der Feuerwehr St. Paul engagiert. Die geladenen Gäste setzten sich zusammen aus Familie, Freunde, Kollegen der Feuerwehr und der Narrenrunde "Lei lustig", bei der die Familie ebenfalls aktiv ist. Der Ortsfeuerwehrkommandant und Obmann der Narrenrunde, Siegfried Krobath, war außerdem der Beistand der Braut. Der Bräutigam hatte die Schwester der Braut, Conny Fuchsbichler, als Trauzeugin an seiner Seite. Musikalisch umrahmt wurde die Feierlichkeit von "Die lustigen 2" aus St. Stefan, auch Partyspiele waren Teil des Programms.

"Meine Schwiegermama hat uns in den 19 Jahren in vielerlei Hinsicht sehr viel geholfen. Bei unserer Hochzeit war sie zweimal den Tränen nahe, das bedeutet mir sehr viel", freut sich die Braut. Beruflich arbeitet die 39-Jährige im Maschinenraum der Firma "Fest-Dekor". Ihr Ehemann ist seit mehreren Jahren beim Bau des Koralmtunnels durch die Firma Kostmann beschäftigt. Beide haben ihr jeweiligen Nachnamen behalten.