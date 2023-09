Sabrina Hambammer (36) und Markus Nössler (42) gaben sich das "Ja-Wort". Ihre Liebesgeschichte begann ganz klassisch: "Mein Mann und ich haben uns 2006 in der damaligen Disco ,Sunshine-Bar´ kennengelernt", erinnert sich die Braut und erzählt weiter: "Ich war mit einer Freundin unterwegs und da fiel er mir gleich auf. Nach ein paar Worten sind wir dann draufgekommen, dass er sogar mein Nachbar war."

Heiratsantrag am Geburtstag

Nach einigen Dates wurden sie zu einem Liebespaar, etwa ein halbes Jahr später wurde zusammengezogen. Im Laufe der Zeit bildeten sich die beiden Lavanttaler weiter. Markus Nössler machte die Ausbildung zum Polier sowie zum Landwirtschaftlichen Facharbeiter und übernahm den elterlichen Betrieb vulgo Ramfastl in Lading. Sabrina Hambammer orientierte sich beruflich um und machte die Ausbildung zur Pflegeassistentin.

Nach 16 "wilden" Jahren wurde dann geheiratet. "Am 1. Feber 2022, genau an meinen Geburtstag, bekam ich in Beisein unserer Kinder auf einem kleinen Hügel bei uns am Berg meinen langersehnten Antrag", blickt Hambammer, die den Nachnamen ihres Mannes übernommen hat, zurück. Die standesamtliche Trauung wurde im kleinen Kreis am 30. Juli 2022 in Wolfsberg gefeiert. Auch die beiden gemeinsamen Kinder Elias (12) und Mila (3) durften bei der Hochzeit nicht fehlen.

Der schönste Tag

Nach einem Jahr Vorbereitungszeit folgte die kirchliche Trauung am 29. Juli 2023. Geheiratet wurde in der Pfarrkirche St. Michael, anschließend ging es zum Weberwirt nach Prebl, wo auch schon die Arbeitskollegen zum Absperren warteten. "Mit unseren Freunden und Verwandten tanzten wir bis in die frühen Morgenstunden. Für uns war es definitiv der schönste Tag", sagt das Brautpaar. Die Hochzeitsreise wird erst nächstes Jahr stattfinden. Auf jeden Fall soll es ans Meer gehen.