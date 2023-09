Bei einem Eishockeyspiel in Klagenfurt haben sich Gerda Kunst (41) und Gert Fößl (41) vor elf Jahren kennen- und lieben gelernt. "Ich habe sofort gewusst, dass er mein Mann fürs Leben ist", sagt die 41-Jährige, die zuvor 18 Jahre lang als Pflegerin arbeitete, bevor sie vor zwei Jahren im Familienbetrieb ihres Mannes anfing.

Zusammen haben sie sich in ihrer Heimat, in Wolfsberg, ein Eigenheim aufgebaut. Nach der Geburt von Lena (bald 9) und Franziska (6) hielt der Landmaschinentechniker im Vorjahr um die Hand "seines großen Schwarms" an. "Nach der Honigentnahme bei meinen Bienen ging er auf die Knie und fragte mich, ob ich ihn heiraten möchte", so die Hobbyimkerin, die nun den Nachnamen ihres Mannes trägt.

Nachdem der selbst gemachte Ring – Details behält die Braut für sich – auch perfekt saß, stießen die beiden mit einem Glas Sekt auf ihre Verlobung an. Am 19. August gingen sie das Ehebündnis ein. Nach der standesamtlichen Trauung in Wolfsberg und der kirchlichen Vermählung in Gräbern feierte das Paar mit 80 Gästen im Gasthaus Deixelberger. Die Hochzeitsreise soll spätestens in zwei Jahren, nach der Eröffnung des neuen Firmenstandortes, nachgeholt werden. Danach stehe einem entspannten Flittern nichts mehr im Wege.