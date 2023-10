Im Oktober 2022 beschlossen Conny Drobesch und Erwin Schurtl aus St. Kanzian am Empire State Building in New York, in schwindelnder Höhe in ihrer Beziehung einen Schritt weiterzugehen und den Bund der Ehe einzugehen. Begonnen hat die Liebesgeschichte im Jahre 1986 in der „Bellevue Alm“ am Klopeiner See, wo Erwin als Kellner arbeitete und Conny kennengelernt hat.