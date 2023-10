Genau an ihrem 6. Jahrestag gaben sich Jacqueline Tratter (29) aus Bleiburg und Philipp Leopold (32) aus Eitweg das Ja-Wort. Die beiden haben sich über das Internet kennengelernt. „Es war definitiv Liebe auf den ersten Blick“, erinnert sich die Braut, die mit ihrem Mann in einem Haus in Ragglbach bei St. Andrä wohnt, zurück.

Im November 2018 erblickte ihr Sohn Luca die Welt, ein zweites Kind war immer geplant und somit wurde „das Familienglück im Oktober 2020 mit der Geburt von Sohn Fabian vollendet“. Der Heiratsantrag folgte zu Silvester 2021 auf 2022: Dieser war eigentlich am Abend zum Feuerwerk geplant gewesen, wegen der Schlechtwetter-Prognose hielt er schließlich vor dem Mittagsschlaf der Kinder um ihre Hand an. „Mir war immer wichtig, dass, falls es schon Kinder gibt, diese in den Antrag miteinbezogen werden. Das hat er sich gemerkt und auch gemacht. Das hat mich sehr berührt.“ Das eine Kind hielt den Ring, das andere die Blumen in der Hand, während Philipp seiner Jacqueline mit klassischem Kniefall den Antrag machte.

Beruflich und privat ein Team

Am 11. März besiegelte das Paar zuerst standesamtlich nur mit Trauzeugen, Eltern und Kindern ihre Liebe im Standesamt St. Andrä. Im Anschluss folgte die kirchliche Trauung in der Kirche St. Ulrich mit rund 45 Gästen. Nach der kirchlichen Trauung standen Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Eitweg Spalier, bei der der Bräutigam aktiv ist. Aber auch am Weg zum Gasthaus Kunter, wo die Hochzeitstafel stattfand, standen Kameraden mit einer Überraschung parat. „Als wir nach der Agape auf dem Weg zum Gasthaus waren, sahen wir, dass die Feuerwehr beim Rüsthaus abgesperrt hat. Für diese Highlights sind wir sehr dankbar“, ist sich das Brautpaar, das in Tracht geheiratet hat, einig. Die beiden sind übrigens in der selben Firma beschäftigt: Er ist Lkw-Mechaniker und sie ist im Autohaus Grohs in Wolfsberg im Bereich Verwaltung beschäftigt.