Im Sommer vor fünf Jahren haben sich Christina Klautzer (28) aus Lavamünd und Jürgen Freigassner (29) aus Magersdorf in St. Andrä kennen- und lieben gelernt. Am Kennenlernort in Klagenfurt hielt der Mechaniker am 1. Mai 2022 auch um die Hand seiner Auserwählten an. Nachdem im November vergangenen Jahres die Planung für die Hochzeit begonnen hatte, besiegelten die beiden heuer am 9. September in St. Andrä standesamtlich und in Lamm kirchlich ihre Liebe. Musikalisch umrahmt wurde die Trauung von Christian Theuermann gemeinsam mit seiner Freundin Mechtildis Kaufmann. „Eine Besonderheit für uns waren die vorgetragenen Überraschungsgedichte von Kindern der Hochzeitsgäste und meiner Schwiegermutter“, sagt die Braut. Die Hochzeitsgäste hatten jedoch eine weitere Überraschung in petto: „Nach unserer Trauung ließen sie Tauben steigen. Von dieser Idee wussten wir zuvor nichts.“

Gefeiert wurde anschließend mit rund 60 Gästen im Gasthaus Sieber in St. Andrä. „Es war ein wunderschöner Tag mit traumhaftem Wetter“, schwärmt die Fachsozialbetreuerin mit Pflegeassistenz, die den Nachnamen ihres Mannes angenommen hat und sich gerade zu Hause um die elf Monate alte Tochter Valentina kümmert. „Dieser Tag wird uns immer in Erinnerung bleiben.“ Gemeinsam wohnt das frisch vermählte Ehepaar in Magersdorf. Die Flitterwochen verbrachte die Familie in Caorle.