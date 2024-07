Vor zwölf Jahren hat Magdalena Zippusch ihren zukünftigen Ehemann, Manuel Bister, auf Facebook angeschrieben. „Wir haben uns auf ein Treffen am St. Pauler Kirchtag geeinigt. Dort hat es gleich gefunkt, obwohl meine Schwester noch ein wenig die Verkupplerin vor Ort spielen musste“, erinnert sich Zippusch an den Tag des Kennenlernens zurück. Seit diesem Tag sind die Landwirtin und der Elektromonteur aus dem Granitztal in St. Paul ein Paar.

Den Antrag selbst gab es genau zum zehnten Jahrestag in einem Hotel in der Steiermark unter freiem Himmel. „Manuel hat alles mit dem Hotel organisiert und ein Herz mit Feuerwerkskörpern aufgestellt, bevor er auf die Knie gegangen ist. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet“, gesteht die 29-Jährige, die an diesem Tag natürlich sofort mit einem „Ja“ geantwortet hat.

Stehlen und Absperren

Geheiratet wurde am 29. Juni, ein Tag vor ihrem Jahrestag, am Standesamt in St. Paul, die kirchliche Trauung fand in der Stiftskirche statt. Auch wenn der Stil und die selbstgemachte Dekoration schlicht und elegant waren, hatten sie eine Hochzeit voller Traditionen. „Eben so, wie für uns eine Hochzeit sein soll“, so das Brautpaar. Gefeiert wurde beim Gasthof Kollmann, inklusive “Stehlen“ und dem traditionellen „Absperren“, das von der Feuerwehr Granitztal übernommen wurde, bei der der 32-jährige Bräutigam auch Mitglied ist. Ein weiterer, besonderer Moment war die Diashow mit Bildern aus der Kindheit des Brautpaares, welche von der Mutter der Braut vorbereitet wurde. „Wir ließen auch Herzluftballone steigen“, erzählen die frisch Vermählten, die einen gemeinsamen einjährigen Sohn namens Leon haben.

Künftig möchten sie die Landwirtschaft weiter ausbauen und „die Familie wachsen lassen“. Ihr gemeinsames Hobby, die Perchtengruppe „Granitztaler Teufelsbrut“, bei der Manuel Bister auch Obmann ist, wollen die beiden weiterhin ausüben. „Wir ergänzen uns perfekt. Manuel ist zwar ein wenig ruhiger als ich, aber Gegensätze ziehen sich ja bekanntlich an“, schmunzelt die Braut, die nun den Nachnamen ihres Mannes trägt.