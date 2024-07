Als Andreas Koitz mit Nina Gruber-Mach nach Wien zum Genussfest fuhr, stellte der Insektenzüchter vor der Hofreitschule die alles entscheidende Frage. „Den Antrag hat niemand mitbekommen. Den Ring selbst habe ich vor Ort aus Weidenzweigen gebastelt, da das ursprünglich angedachte Schmuckstück nicht rechtzeitig ankam“, erinnert sich Koitz, der die gebürtige Steirerin, die nun auch den Nachnamen ihres Mannes trägt, über eine Online-Plattform kennengelernt hat. Dieses Kennenlernen liegt drei Jahre zurück und mittlerweile ist aus ihnen eine glückliche Patchwork-Familie geworden. „Nina hat Lilia mit in die Beziehung gebracht und ich Tiana. Adrian ist unser gemeinsamer Sohn“, so Koitz, der 2017 die Mehlwurmzucht „Prime Insects“ gegründet hat.

Süße Mehlwürmer

Dass die Insekten auch am Tag der Hochzeit verköstigt wurden, lag für das Brautpaar auf der Hand. „Wir hatten eine Candy Bar mit normalen Süßigkeiten, aber auch Proteinriegel und Schokolade mit Mehlwürmern“, erzählt das Brautpaar, das bereits im Februar die standesamtliche Trauung in Velden hatte. Kirchlich wurde am 22. Juni in der Filialkirche St. Kunigund geheiratet, mit anschließender Agape am Schlossberg in Bad St. Leonhard, wo ausschließlich regionale Produkte serviert wurden. Gefeiert wurde mit rund 180 Gästen am Reiterhof Stückler. „Unsere Geschwister haben eine tolle Mitternachtseinlage vorbereitet und dem traditionellen Braut- und Bräutigamstehlen sind wir natürlich auch nicht entkommen“, erzählen die Englischlehrerin und der Landwirt mit einem Schmunzeln.