Ab 9. August wurde zehn Tage lang auf der Loretowiese in St. Andrä „gegackert“. Der Verein St. Andräer Geflügelfest lud nämlich zur 23. Auflage des Geflügelfestes, das ursprünglich als Sommerfest konzipiert war. „Wir sind sehr zufrieden über den Verlauf. Wir konnten unseren bisherigen Besucherrekord von rund 70.000 Menschen halten. Es gab es erfreulicherweise keine Zwischenfälle. Es ist alles friedlich verlaufen“, zieht Karl Feichtinger, Obmann des veranstaltenden Vereins, zufrieden Bilanz. Besonders die stabile Wetterlage sei ideal gewesen. Höhepunkt der Veranstaltung sei der Auftritt von der Partyband „Meilenstein“ zu Maria Himmelfahrt, am 15. August, gewesen. An diesem Feiertag waren laut Feichtinger rund 6000 bis 7000 Besucher auf der Gackernwiese.

Heuer waren wieder dieselben sechs Wirte auf der Loretowiese vertreten, wie im Vorjahr: Poltl’s Gwölb mit Stefan Reichel, das Gasthof Sieber mit Wolfgang Trippolt, das Festzelt Kehraus, Crazy Chicken‘s mit Manuel Wutscher, „Marco & Wolfgang im Gasthaus Deutscher“ und die Pizzeria „El Camino“ von Yusuf und Haci Akbulut aus St. Andrä.

Auch eine Charity-Auktion fand im Zuge des Geflügelfestes statt: Gemeinsam mit der „Lavanttaler Tischlergemeinschaft“ wurde ein Eichentisch zur Versteigerung gebracht. „Der Erlös von 5200 Euro wird für Sozialprojekte im Lavanttal verwendet und den Serviceclubs Round Table 38 und Club 41 Wolfsberg zugute kommen“, berichtet Feichtinger.