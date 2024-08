Für ein paar Stunden die Woche widmet sich Esther-Ruth Rossmann aus St. Margarethen ihrem ehrenamtlichen Beruf als Hospizbegleiterin der Diakonie de La Tour und ist aktuell im Haus Elisabeth in St. Andrä und bei der Lebenshilfe in Wolfsberg im Einsatz. 2012 absolvierte die pensionierte Pflegeassistentin die Hospizausbildung und schloss die Zusatzausbildung für Menschen mit Behinderung und Trauerbegleitung ab. „Ich hatte durch meinen Beruf ein paar Berührungspunkte mit diesem Thema. Ich wollte jedoch den Umgang mit Menschen in dieser Phase ihres Lebens verstehen und auch mit dem Thema Sterben besser umgehen können“, sagt die 65-Jährige über den Entschluss, der Diakonie beizutreten.