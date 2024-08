Die Kleine Zeitung rief wieder zur großen Publikumsabstimmung: Bei dieser kürten unsere Leser die beliebtesten Wirtsleute im Land. Der Gewinner befindet sich seit mehreren Jahrhunderten am „Tor“ zur Wolfsberger Innenstadt. „Wir freuen uns riesig, dass der ,Torwirt´ unter Beteiligung von 80.000 Stimmen zum beliebtesten Wirt in Kärnten gewählt wurde“, so Peter Mosgan und weiter: „Nochmal ein großes Danke an alle Gäste, alle Mitarbeiter und der Kleinen Zeitung für Ihre Unterstützung und Initiative.“