Eigentlich hat der gelernte Zimmerer, Alexander Scharf, neun Jahre lang als Papiertechniker gearbeitet, ehe er vor drei Jahren zur Firma Sinnex nach Griffen wechselte: „Ich wollte etwas Neues machen und habe daher die Firma gewechselt. Für meine weitere Berufslaufbahn habe ich dann den Tischlermeister absolviert.“ Dafür musste der 37-Jährige aus St. Michael drei Jahre die Meisterschule besuchen. Im Zuge dessen entstand der freie Entwurf seines Möbelstücks, ein Stollenwerk aus Nussholz, mit zwei eingesetzten Korpussen, wobei die Nussbaumfurnier veredelt sind und einer versteckten Klappe, ein Geheimfach, das sich mittels Chips öffnen lässt. „Bis auf die Schubladenschienen und das Klappenband habe ich alles selbst entworfen und umgesetzt“, erzählt der Familienvater.

Bei dem Meisterstück wurde fast alles selbst entworfen und umgesetzt © Elisa Zarfl Fotografie

Insgesamt 400 Arbeitsstunden habe der Lavanttaler in das Meisterstück investiert, wofür er nun die ersten Erfolge verzeichnen kann. Vom 28. August bis zum 31. August wird das Stück in Klagenfurt auf der Holzmesse ausgestellt. Danach steht es von 6. September bis zum 10. November in der Tischlermeister-Galerie 2024 im Holz- und Werkzeugmuseum in Lignorama in Riedau und zählt somit zu den besten Meisterstücken in Österreich. „Die Innung aus Kärnten reicht die besten Stücke zur Lignorama ein. Nur zwei Werke pro Bundesland wurden dafür ausgewählt und ich gehöre dazu. Das ist die größte Ehre, die ein Tischler bekommen kann“, freut sich Scharf. Am 25. Oktober findet die Prämierungsfeier statt, bei der das beste Meisterstück gekürt wird. Im Herbst geht es für den Lavanttaler wieder zurück in die Schule, um weitere Ausbildungen zu absolvieren. „Wieder ein Jahr Schule, es hört nicht auf“, lacht Scharf. Das Meisterstück selbst kommt nach der Ausstellung zurück in die Heimat, denn dort wird es seinen finalen Platz im eigenen Wohnzimmer finden.