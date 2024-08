Nach gut eineinhalbjähriger Bauzeit nimmt am 26. August das neue Prüfzentrum des Arbö Wolfsberg seinen Betrieb auf. „Am neuen Standort bieten sich wesentlich mehr Möglichkeiten. Nun können wir unseren Kunden endlich das Service anbieten, das heutzutage Stand ist. Wir haben ein topmodernes neues Prüfzentrum“, freut sich Arbö-Landesgeschäftsführer Peter Pegrin, der für die Lage nahe der Autobahnauffahrt Wolfsberg Süd – zwischen Obi, Fitnessstudio „JK Sports“ und Containerlager „Diskont Depot“ – nur Lob übrig hat. „Der Platz ist super, die Zufahrt ist super und wir haben nun endlich genug Parkplätze für unsere Kunden“, zählt Pegrin auf.

Peter Pegrin ist Arbö-Landesgeschäftsstellenleiter © ARBÖ/Bildagentur Zolles KG

Durch den Neubau steht der Prüfstelle nun die doppelte Fläche zur Verfügung als am „alten“ Standort, an dem am 22. August letztmals technische Überprüfungen stattgefunden haben. „Am 23. August wird nur die Pannenhilfe aufrecht sein, da dieser Freitag zum Siedeln genutzt wird. Ab 26. August stehen wir unseren Kunden dann im neuen Prüfzentrum zur Verfügung“, fährt der Geschäftsführer fort. Nachdem die Nachfrage für das Einlagern von Reifen vorhanden ist, bietet das neue Prüfzentrum nun auch ein Reifenlager an.

Techniker gesucht

Der Arbö hat 2,4 Millionen Euro in den Neubau in Wolfsberg investiert, vier Techniker und eine Sekretärin sind im Prüfzentrum angestellt. „Wir würden dringend technisches Personal suchen, aber das gestaltet sich leider schwierig“, hofft Pegrin auf Bewerbungen. Geöffnet hat der neue Standort für technische Dienstleistungen montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr. Für den Pannendienst ist die Prüfstelle täglich – also auch samstags, sonntags und feiertags – von 7 bis 20 Uhr besetzt. Der Pannen-Notruf ist rund um die Uhr möglich.

Rund 50 Jahre war das Arbö-Prüfzentrum in der Klagenfurter Straße in Wolfsberg untergebracht © Bettina Friedl

In der Klagenfurter Straße in Wolfsberg (gegenüber der OMV-Tankstelle) war das Arbö-Prüfzentrum rund 50 Jahre lang beheimatet. Das Gebäude wurde zwar im Laufe der Jahrzehnte vergrößert, doch platztechnisch stieß der Verkehrsclub längst an seine Grenzen. Im Besitz dieser alten Liegenschaft ist inzwischen die Wolfsberger Feimuth-Gruppe. „Wir haben bereits mehrere Interessenten für die rund 1800 Quadratmeter große Liegenschaft. Nachdem wir uns noch nicht entschieden haben, können sich Interessenten noch melden“, sagt Geschäftsführer Marko Feimuth.