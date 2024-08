Es ist das Nobel-Viertel schlechthin: der Wolfsberger Ortsteil Gries, in dem der Quadratmeter Grund inzwischen nicht unter 200 oder 250 Euro erhältlich ist. Und genau in diesem Viertel – an der Ecke Griesstraße/Höhenweg – plant die „Griesstraße 17 Projekt GmbH“, hinter der der Wolfsberger Unternehmer Günther Lichtenegger von der Firma „Lico“ steht, die Errichtung eines Wohnprojektes. Doch Beschwerden haben das Projekt, das im Mai 2021 eingereicht wurde, bis heute verzögert. Die Anrainer zogen bis zum Landesverwaltungsgericht, nun liegt das Urteil vor. Und zwar auf 106 Seiten, wie Thomas Schuster von der Kanzlei JuS als Rechtsbeistand der „Griesstraße 17 Projekt GmbH“ bestätigt. Das Ergebnis? „Es entspricht alles der Kärntner Bauordnung und dem Bebauungsplan. Das Landesverwaltungsgericht hat nun grünes Licht für den Bau des Wohnprojektes mit 18 Wohnungen und Tiefgarage gegeben. Somit darf nun gebaut werden. Die nötige Widmung war ohnehin davor schon vorhanden“, informiert Schuster.