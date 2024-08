Bei der Nationalratswahl am 29. September gilt es für die ÖVP im Wahlkreis Kärnten Ost (Bezirke St. Veit, Wolfsberg und Völkermarkt) ein Grundmandat zu verteidigen. Der Wolfsberger Johann Weber (59), der vor fünf Jahren das erste Mal als Abgeordneter in den Nationalrat einzog, hofft als Spitzenkandidat darauf, dass „sein Einsatz und seine Arbeit“ honoriert werden. „Dann sollte ein Direktmandat im Wahlkreis zu schaffen sein. Da es aber knapp wird, kommt es auf jede Stimme an“, sagt Weber, dem die Zukunft der Jugend, Familien und älteren Generation in der Region besonders am Herzen liege. Außerdem seien dem teilkarenzierten Lehrer eine pulsierende Wirtschaft sowie eine flächendeckende, funktionierende Landwirtschaft wichtig, die Arbeitsplätze sichern und Lebensmittel vor Ort bereitstellen. Auf der Landesliste der ÖVP nimmt Weber den dritten Platz ein.