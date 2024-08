Mitte Juni hat sich Alfred Rieger nach über sieben Jahren als Betreiber von der Disko „Alpenfledermaus“ in der ehemaligen Lebek-Halle in Wolfsberg verabschiedet, um sich voll und ganz auf sein neues Projekt zu konzentrieren: Ein Tanz- und Partylokal im kleineren Stil. Am 7. September um 21 Uhr wird Rieger sein neues Lokal namens „Servas“ eröffnen – und zwar in der Klagenfurter Straße 49. In den letzten Jahrzehnten wechselte der dort angesiedelte Nachtclub mehrmals seinen Namen: Einst hieß der Club Starlight, dann Metropol, Tollhaus, Clubwerk und zuletzt Coopers.

„Bis zirka 1 Uhr früh wird reiner Schlager gespielt, danach gibt es gemischte Musik beziehungsweise richtige Party-Musik“, sagt Rieger, der in den letzten Wochen die 300 Quadratmeter großen Räumlichkeiten umgestaltet hat. „Um eine urige, aber dennoch moderne Atmosphäre zu schaffen, gibt es nun Holzdeko, Verkleidungen in Ziegeloptik, Fässer und Bäume im Lokal. Und nachdem wir stark auf das Tanzpublikum setzen, hat die Tanzfläche eine neue Beschichtung bekommen“, fährt der neue Betreiber fort.

Platz für 400 Gäste

Die Hauptzielgruppe ist Mitte 20 aufwärts. „Nach oben hin gibt es keine Altersgrenze. Unser ältester Stammgast ist 85. Zu unseren Stammgästen zählen generell einige junggebliebene Pensionisten, die gerne tanzen“, lacht Rieger. Geöffnet haben wird das Lokal bei freiem Eintritt jeden Donnerstag, Freitag und Samstag sowie vor Feiertagen von 21 Uhr bis 4 Uhr früh. „Wir haben auch die Möglichkeit, bei diversen Veranstaltungen bis 6 Uhr früh offen zu haben“, sagt Rieger, der stolz ist, dass ihn sein gesamtes altes Mitarbeiter-Team von der „Fleda“ mit in den neuen Nachtclub begleitet, in dem bis zu 400 Gäste Platz haben.