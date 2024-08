Am 30. August findet ein Charity-Event von 16 bis 22 Uhr am Hohen Platz in Wolfsberg statt. „Der Reinerlös kommt einem karitativen Zweck in der Region zugute“, berichtet Gabriele Silberberger vom Glasatelier Silberberger, die hinter der Organisation steht. Konkret nehmen 11 Betriebe des Hohen Platzes daran teil. „Wir sind eine Gemeinschaft“, wird vor Ort festgestellt und weiter: „Jeder Besucher ist herzlichst willkommen.“ Bei der Veranstaltung kann dann mit Getränken und Speisen für den karitativen Zweck gefeiert werden. „Die Raiffeisenbank wird den Betrag dann aufstocken“, so Silberberger weiter. Deko werde zudem vom Rosen Prinz und Gebäck von der Knusperstube zur Verfügung gestellt. Für die musikalische Unterhaltung wird „DJ Günther“ sorgen. Bei Regen findet die Veranstaltung nicht statt.

© Sandra Zarfl

Die Wolfsberger Innenstadt war in den letzten Wochen durch Baustellen und Verkehrssperren in den Medien. Der Grund ist die Sanierung des Schoßbachkanals. Die Gesamtkosten des Vorhabens, das in die Zuständigkeit der Wildbach- und Lawinenverbauung fällt, betragen rund 5,8 Millionen Euro, davon entfallen auf die Stadtgemeinde Wolfsberg und die Wolfsberger Stadtwerke insgesamt 1,3 Millionen Euro. Aufgrund der Bauarbeiten ist von 12. bis 30. August keine Durchfahrt über den Hohen Platz möglich.