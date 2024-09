Seit der Eröffnung des Einkaufszentrums „Tenorio“ am Bahnhofplatz in Wolfsberg im Jahr 2010 ist die „Graf‘s Gastronomy“ dort eingemietet. Und zwar mit zwei Cafés, mit einem Restaurant und mit der Konditorei. „Nachdem Erich Graf langfristig keinen Nachfolger für seinen Betrieb hat, will er schon jetzt das Arbeitsfeld reduzieren. Daher haben wir einen Nachfolger für die beiden Cafés im Tenorio gesucht, für das Café Signum und das Café Dolce mitten in der Mall“, heißt es seitens der Tenorio-Inhaberfamilie Leeb. Das Restaurant „Spectrum“ und die Konditorei im Obergeschoß des Einkaufszentrums wird Erich Graf weiterhin betreiben. Für die beiden Cafés hingegen läuft der Vertrag Ende September aus. Für eine Stellungnahme war Graf nicht erreichbar.

Auch das Café mitten in der Mall wird von Nico Grilz übernommen © Bettina Friedl

„Wir sind froh, dass wir einen jungen motivierten Gastwirt für die beiden Cafés gefunden haben“, fährt Familie Leeb fort. Neuer Pächter wird der Wolfsberger Nico Grilz, der jetzt noch das „Monte Lupo“ in der Innenstadt betreibt. „Nachdem ich eine eineinhalbjährige Tochter habe, habe ich schon länger mit dem Gedanken gespielt, mich vom Nachtgeschäft zu verabschieden“, sagt der 32-Jährige, der daher Ende Juni das Nachtlokal „Sixties“ in der Johann-Offner-Straße aufgegeben hat. Das Lokal „Monte Lupo“ wird Grilz „vorerst“ weiterbetreiben: „Was im nächsten Jahr mit dem Lokal passiert, steht noch in den Sternen.“

Seit 13 Jahren erfolgreich in der Gastronomie selbstständig: Nico Grilz © Privat

Bevor Grilz die beiden Tages-Cafés im „Tenorio“ mit 1. Oktober übernehmen wird, adaptiert Familie Leeb die Räumlichkeiten: „Beim Café Signum, das künftig Café Macchiato heißen wird, wird die Terrasse umgebaut und im Café selbst werden ein paar Kleinigkeiten geändert.“ Sowohl im Inneren, als auch auf der Terrasse des Cafés im Erdgeschoß haben jeweils 60 Personen Platz. Während des Umbaus können die Gäste auf der Terrasse im Obergeschoß Platz nehmen.

Weiterhin Torten von Graf

Nico Grilz hat sich vor 13 Jahren als Gastronom selbstständig gemacht. Davor hat er eine Lehre in einem Vier-Sterne-Superior-Hotel in Bad Gastein absolviert. Er freut sich schon auf die neue Herausforderung: „Das Café Macchiato wird täglich offen haben, also auch sonntags“, macht der neue Pächter auf die Neuerung aufmerksam. „Die Produkte der Konditorei Graf wird es weiterhin bei mir geben und wir bieten auch Imbisse an, angefangen von Toast über hausgemachte Baguettes bis hin zu verschiedenen Brötchen. Und es wird weiterhin bis 11 Uhr Frühstück geben“, sagt Grilz, dem einige der ehemaligen Graf-Angestellten erhalten bleiben. „Wir suchen trotzdem noch Personal, Vollzeit und Teilzeit“, hofft der junge Gastronom auf Bewerbungen. Das Café Macchiato wird montags bis samstags von 7.30 bis 19 Uhr sowie sonntags von 9 bis 14 Uhr geöffnet haben und das Café in der Mall wie das Einkaufszentrum: Montag bis Freitag von 9 bis 18.30 Uhr und Samstag von 9 bis 18 Uhr.

„Le Clou“ wurde von einer italienischen Schmuckdesignerfirma übernommen © Bettina Friedl

Doch auch bei den Geschäften im „Tenorio“ kommt es zu Änderungen: Das Schmuckgeschäft „Le Clou“ wurde vom Schmuckgeschäft „Gioiapura Milano“ übernommen, nächste Woche wird das Geschäft neu beschildert. „Das ist eine italienische Schmuckdesignerfirma, die stark in Italien, Frankreich und Spanien vertreten ist und günstigen Goldschmuck anbietet“, heißt es seitens der Geschäftsführung. Spätestens mit 1. November wird das Modegeschäft „Tom Tailor“ in den ehemaligen Räumlichkeiten des insolventen Modehändlers „Vianello“ eine größere Filiale eröffnen. Die dann freiwerdende Fläche wird der „Media Markt“ anmieten, um das Geschäft im nächsten Jahr noch einmal zu vergrößern.

Sobald „Tom Tailor“ die neuen Flächen bezieht, wird der „Media Markt“ vergrößert © Bettina Friedl

Im heurigen Jahr gab es außerdem schon drei Änderungen: Im März hat die Modekette „Kult“ im Einkaufszentrum eröffnet und im Juli das Friseurbedarfsgeschäft „Roma“. Geschlossen hat hingegen im Juni „Filina Lifestyle“ mit Kleidung, Deko und Accessoires.