Nach über drei Jahren im „Tenorio“ in Wolfsberg hat die Modekette „Kult“ das Einkaufszentrum im Jänner verlassen. Nun wird die Geschäftsfläche umgebaut, immerhin eröffnet am 7. März der neue Mieter – nämlich die Modekette „mister*lady“. Diese Kette war bis zur Insolvenz im Jahr 2019 schon einmal in Wolfsberg vertreten – in der Nähe der Drogerie Müller im Süden von Wolfsberg. Damals wurde ein Teil der mister*lady-Filialen geschlossen, inzwischen hat sich die Modehandelskette saniert.

Doch „mister*lady“ übernimmt nicht die ganzen 500 Quadratmeter. „Einen Teil davon, rund 100 Quadratmeter, bekommt der dort angrenzende MediaMarkt dazu, der sich vergrößern will. Auf den laufenden Betrieb des MediaMarktes wird die Vergrößerung der Räumlichkeiten keinen Einfluss haben“, heißt es seitens der Geschäftsleitung des Einkaufszentrums.

Der MediaMarkt in Wolfsberg wird größer © Bettina Friedl

„Die neue Filiale von mister*lady wird um einiges größer sein, als die damalige in Wolfsberg“, heißt es seitens der Geschäftsleitung weiter.