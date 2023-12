Der Countdown läuft, in zwei Tagen ist das Jahr 2023 Geschichte. In vielen Bereichen ist man wohl gerade im Bezirk Völkermarkt froh, dass bald ein neues Jahr mit neuen Chancen und Hoffnungen beginnt, man denke nur an das verheerende Hochwasser im Sommer, dessen Nachwirkungen noch lange zu spüren sein werden. Auch der nach wie vor ungeklärte Mord an einer Frau, der sich im Februar in Edling ereignete, beschäftigt Behörden und Bürger bis heute. Doch es gab auch genügend positive Dinge, die im heurigen Jahr passiert sind. Werfen wir gemeinsam – Monat für Monat – einen Blick zurück.