Keine Almhütte reserviert? Und auch sonst haben viele Bekannte für Silvester abgesagt? Der Bezirk bietet einige Möglichkeiten, um ins neue Jahr zu starten.

Regionale Köstlichkeiten

Seit einiger Zeit wird im Bezirk bereits am 30. Dezember der Jahreswechsel beim Bauernsilvester begrüßt. Beim Bauernsilvester der Dorfgemeinschaft Haimburg geht es im Zentrum Haimburg ab 19 Uhr los. Auch einen gratis Heimtransport und Abholung im Umkreis Haimburg (Gletschach, St. Stefan, Dürrenmoos und Völkermarkt) gibt es. „Regionale Köstlichkeiten statt Sekt und Galadinner“ lautet das Motto des dritten Jauntaler Bauernsilvesters im Stiftshof Eberndorf. Los geht es dort um 19.30 Uhr. Musikalisch wird es mit den „Rosenheinis“ rund gehen.

Musikalischer Rutsch

Mit Schwung ins neue Jahr rutschen kann man im Bezirk mit Konzerten. Festliche Musik zum Jahreswechsel gibt es in der Stadtpfarrkirche St. Magdalena in Völkermarkt am 30. Dezember um 19 Uhr. Mit Pauken und Trompeten zeigen das Ensemble „Trumpet Brass“ und das Vokalensembler „VoiSix“ ihr Können. Karten kosten 12 Euro im Vorverkauf und 14 Euro an der Abendkasse. Als Sprecherin fungiert Roswitha Krainer-Marschnig. Der Erlös kommt der dreijährigen Romy Rader aus Griffen zugute.

Seit mittlerweile 30 Jahren veranstaltet der Musikverein Möchling-Klopeiner See mit Kapellmeister Klaus Kniely seine traditionellen Neujahrskonzerte. Im kommenden Jahr finden diese unter dem Motto „Schweres Blech“ statt. Zwei Termine wurden angesetzt. Am Montag, 1. Jänner 2024, um 19 Uhr im Kultursaal K3 in St. Kanzian am Klopeiner See sowie am Samstag, 6. Jänner 2024, um 16.30 Uhr im Kultursaal K3 in St. Kanzian am Klopeiner See. Neben dem Musikverein werden auch noch die „Kids Band“ der Musikschule Südkärnten unter der Leitung von Birgit Töplitzer, „Die Tuben aus Kärnten“, unter der Leitung von Johannes Ogris. An der Sologitarre ist David Schneider zuerleben. Im Vorverkauf sind die Karten um 12 Euro erhältlich, an der Abendkasse um 15 Euro.