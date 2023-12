Wegen eines Wasserschadens, der bereits im Sommer entstanden ist und sogar zu Schimmelbildungen führte, wird die Kärntner Sparkasse in Eberndorf/Dobrla vas saniert. „Wir haben im gesamten Bereich Trockengeräte aufgestellt und die Verkleidung der Wände und Böden muss erneuert werden“, sagt Geschäftsführer Ivo Müller.

Erst im Jahr 2021 wurde die Sparkasse eröffnet. Das rund 170 Quadratmeter große Areal werde vom Eigentümer, der Firma MID-Bau mit Geschäftsführer Andreas Messner, saniert. „Wir haben einen Mietvertrag für zehn Jahre und können das Haus dann kaufen“, sagt Müller.

Ivo Müller © KK/Daniel Waschnig

Die Sparkasse-Filiale in Eberndorf hat 2400 Kunden, die von vier Mitarbeitern betreut werden. „Der Geschäftsverlust wird groß sein“, sagt Müller. Er hofft, die Filiale Mitte Jänner bereits wieder eröffnen zu können. Seine Kunden werden bis zur Wiedereröffnung von seinen Mitarbeitern in den Filialen in Bleiburg/Pliberk und Völkermarkt mitbetreut.