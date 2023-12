Da Bernhard „Bernie“ Jandl als Pächter vom Restaurant „Anfora“ am St. Andräer See aufhört, sucht die Stadtgemeinde St. Andrä nach jemanden, der den Gastronomiebetrieb weiterführen möchte. Vor 15 Jahren übernahm Jandl mit seiner Frau Isolde das „Anfora“. Nach seiner Lehre in Ischgl arbeitete er in renommierten Häusern in Europa, Australien und Asien. „Ich war zwölf Jahre lang im Ausland unterwegs. Es war eine schöne Zeit“, sagt Jandl, dessen Pachtvertrag mit Ende des Jahres ausläuft.

Gastronom gesucht

„Unser Wunsch wäre schon, dass wir jemanden finden, der die Gastronomie weiterführt“, sagt der zuständige Stadtrat Jürgen Ozwirk (FPÖ). Bewerbungen könnten noch bis 5. Jänner 2024 schriftlich in der Bürgerservicestelle abgegeben werden. Bewerbungsunterlagen sind unter https://st-andrae.gv.at abrufbar. Für weitere Informationen steht Betriebsleiter Erwin Klade unter der Telefonnummer (04358) 27 10 56 zur Verfügung.