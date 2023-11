Dass die Seenstraße ab der südlichen Stadtausfahrt in Völkermarkt bis zum 22. Dezember gesperrt ist, sorgte bereits beim Bekanntwerden der Baustelle vor zwei Wochen für Aufregung unter den Geschäftsleuten am Hauptplatz. „Wir stehen jetzt im Abseits und gerade das Weihnachtsgeschäft ist für unsere Kaufgeschäfte ein Hauptbestandteil, der bis zu 50 Prozent des Jahresumsatzes ausmacht“, ist Wilfried Magnet von der Galerie und Buchhandlung Magnet am Hauptplatz empört. Die vorab fehlende Information seitens der Gemeinde kritisiert er stark. Er und Juwelier Daniel Winkler schlagen vor, zumindest einspurig die Autos von Kühnsdorf herauf auf den Hauptplatz fahren zu lassen. „Bei der Diexer Landesstraße war der Hangrutsch wesentlich größer und sie war nur eine Woche komplett gesperrt, den Rest der Zeit war eine Spur geöffnet“, erklärt Winkler.