Nach den Unwettern muss die Seenstraße in Völkermarkt saniert werden. Bis zum 22. Dezember ist der rund 200 Meter lange Abschnitt, ab dem Unteren Hauptplatz zwischen dem Bezirksgericht Völkermarkt und dem Autohaus Purkowitzer, gesperrt. Die Zufahrt auf den Hauptplatz und das Parken sind aber weiterhin möglich. Es muss aber ein kurzer Umweg über den Lilienbergtunnel gefahren werden.

Die Bauarbeiten sorgen bei den Gewerbetreibenden für Unmut, da sie durch die Sperre um ihr Weihnachtsgeschäft bangen. Für Aufsehen sorgte jetzt auch ein unerwarteter Fund. „Wir haben zwei Kriegsrelikte entdeckt. Ein Sachkundiger wird diese entfernen. Es ist nichts Gravierendes, es besteht keine Gefahr“, gibt Völkermarkts Polizeiinspektionskommandant Gerald Grebenjak Entwarnung.

Durchgeführt werden Erdarbeiten. „Um in den kommenden Jahren in diesem Bereich von Rutschungen geschützt zu sein“, so Bürgermeister Markus Lakounigg (SPÖ).