Anfang des Jahres drehte sich alles um die Lavanttal Rallye. Denn innerhalb kurzer Zeit gab es mehrere Obmann-Wechsel beim MSC Lavanttal. Neuer Obmann wurde der bisherige Stellvertreter Helmut Klösch aus Wolfsberg. Und sein Start war kein leichter, da der frühere Hauptsponsor, die Weinberger Holz GmbH in Reichenfels, abgesprungen war. Als Hauptsponsor konnte heuer „Lkw – Friends on the road“ – eine Brancheninitiative der Wirtschaftskammer – gefunden werden. Unterstützt wurde die 45. Rallye auch von der Wolfsberger Firma Škoda Dohr mit Geschäftsführer Albert Stückler. Zudem wurde erstmals 15 Euro Eintritt verlangt. Die diesjährige Lavanttal Rallye, die vom 14. und 15. April stattfand, wurde dann von einem schweren Unfall überschattet. Beim Rundkurs Eitweg touchierte ein Auto einen Baum, der Fahrer musste mit der Bergeschere aus dem Fahrzeug befreit werden.