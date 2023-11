Rund 1,7 Milliarden Euro wurden in den Kärntner Abschnitt der Koralmbahn investiert – von Klagenfurt bis ins Lavanttal. Laut ÖBB-Pressesprecherin Renate Zernatto-Peschel sind in diesen Kosten nicht nur die bereits fertiggestellten Abschnitte enthalten, sondern auch die Modernisierung der Lavanttalbahn bis Wolfsberg sowie die Bleiburger Schleife. Das Herzstück ist der neue Bahnhof in St. Paul im Lavanttal, der mit dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember für den Nahverkehr Fahrt aufnehmen wird.