Der Kebap-Laden neben dem McDonald‘s in Wolfsberg hat einen neuen Inhaber: Ibrahim Güler hat sich den Traum der Selbstständigkeit erfüllt und den Imbiss im Süden der Stadt übernommen. Der gebürtige Türke, der seit 2003 in Wolfsberg lebt, nennt den Laden in der Klagenfurter Straße 39a nun „Star Kebap“.

„Wir haben Kebap, Pizza und Pommes“, zählt Güler auf. Während die Pizzen je nach Belag zwischen 9 und 12 Euro kosten, gibt es den Kebap mit frisch gebackenem Brot um 6 Euro. Auch das süße türkische Dessert Baklava ist dort erhältlich. Unterstützt wird der neue Inhaber von seinem Schwager Metin Kalan, der auch bei „Harem Kebap“ am Weiher in Wolfsberg tätig ist und seit 25 Jahren in Wolfsberg lebt.

Gratis Lieferservice

Geöffnet hat der „Star Kebap“ von Montag bis Sonntag von 11 bis 21.30 Uhr. Acht Sitzplätze stehen zur Verfügung, doch die Speisen können auch mitgenommen werden. „Wir bieten auch einen Lieferservice an. Ab drei Kebaps ist die Lieferung im Umkreis von fünf Kilometern gratis, ab 20 Euro Mindestbestellsumme liefern wir im Umkreis von zehn Kilometern kostenlos“, sagt Güler, der Bestellungen unter der Nummer 0676/371 03 49 entgegennimmt.