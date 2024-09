Im Jahr 2017 hat sich das Schuhgeschäft „MyShoes“ mit einer Filiale in Wolfsberg angesiedelt, doch spätestens mit Jahresende wird die Kette alle 90 Filialen schließen. 29 in Österreich, die übrigen in Deutschland. Das hat der Mutterkonzern „Deichmann“ angekündigt. Nicht von der Betriebsschließung betroffen sind die „Deichmann“-Filialen, die ein Umsatzplus verzeichnen konnten.

In der „MyShoes“-Filiale in Wolfsberg läuft der Abverkauf bereits. Auf das gesamte Sortiment gibt es 30 Prozent Rabatt, auf offene Sommerware sogar 70 Prozent. Geschlossen werden soll das Schuhgeschäft beim Fachmarktzentrum in der Klagenfurter Straße im Süden von Wolfsberg Mitte Oktober. Laut Hausverwaltung gibt es bereits einen neuen Mieter, der die Geschäftsfläche im Jänner beziehen wird. Name wird noch keiner verraten.