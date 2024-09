Ab 3. Oktober ist die auf 1300 Metern gelegene Lavanttaler Hütte der „Rampensäue“ wieder auf ATV und Joyn zu sehen. Bereits zum dritten Mal wurde dort das „Forsthaus Rampensau“ abgedreht, bei dem das „beste Promi-Paar“ am Ende 20.000 Euro in bar erhält. Zuletzt gingen Tiktoker Satans Bratan und sein Kumpel Mio als Sieger hervor.

Seit „Forsthaus Rampensau“ ist der Bekanntheitsgrad der „Dieschgerbrentl“-Hütte jedenfalls stark gestiegen. Die Vermieter werden diesbezüglich immer wieder in der Öffentlichkeit angesprochen. So mancher mietet die Hütte auch nur deshalb, damit er auch einmal dort sein kann, wo „sein Star“ übernachtet hat.

Über 30 Kameras überwachen während der Dreharbeiten die „Rampensäue“. Wer heuer zu sehen sein wird? Neben Austropop-Legende Jazz Gitti, die es mit Kartenlegerin Carmen ins Lavanttal verschlug, hoffen auch die ATV-Stars Sayed und Kevin auf den Sieg. Die beiden Rapper sind vielen durch das ATV-Format „Tinderreisen“ bekannt. Auf ihren Dating-Reisen versuchten sie schon in vielen Ländern Herzen zu erobern. „Ich bin im Forsthaus, um die ein oder andere Dame um den Finger zu wickeln wie Bandagen. Kevin und ich sind in Topform, weil wir durchgehend am Pumpen sind“, so Sayed.

Weitere Kandidaten sind „Wildsau“ Lydia Kelovitz und „Bauer sucht Frau“-Star Johannes Höfinger, die Reality-Stars Zoe und Robert, Käse-König Roland Ludomirska und Dominic, die Social-Media-Stars Max Weißenböck und Selina Hager, die „Bauer sucht Frau“-Lieblinge Sarah und Stefan sowie das Gemeindebau-Duo Julia und Hansi und die Turteltauben Patrick und Natascha.

Nach dem ATV-Erfolg wurde das Trash-TV-Format übrigens auch von den Deutschen abgekupfert. Anfang Jänner dieses Jahres war „Forsthaus Rampensau Germany“ neben Joyn auch auf ProSieben zu sehen.