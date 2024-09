Anfang letzter Woche wurde mit der Demontage des Spielturmes beim McDonald´s begonnen, um Platz für einen größeren und höheren Turm mit zwei Rutschen zu schaffen, der für Kinder mehr Spielmöglichkeiten bietet. Schon bald werden die Arbeiten abgeschlossen sein und am 20. September von 13 bis 16 Uhr zu einem Fest für Familien geladen. „Ein besonderes Highlight ist Ronald McDonald, der zu Besuch kommen wird, und um 14.30 Uhr eine Zaubershow für die Kinder macht“, sagt Robert Ringhofer, der seit August 2021 Franchisenehmer von sieben McDonald‘s Filialen in Kärnten ist.

Neben dem Standort in Wolfsberg betreibt der gebürtige Steirer auch die Restaurants in Völkermarkt und St. Veit sowie die vier Standorte in Klagenfurt. Er beschäftigt aktuell 405 Mitarbeiter, davon alleine 48 in Wolfsberg. Vor seinem Umzug nach Kärnten führte Ringhofer, der 2016 bei McDonald‘s begonnen hat, drei Restaurants in Wien.