Stellen Sie sich folgendes Szenario vor: Sie haben im Voraus einen Sitzplatz im ÖBB-Intercitybus reserviert. Doch als Sie einsteigen möchten, erfahren Sie enttäuscht, dass es keinen Platz mehr gibt. „Das ist mir schon öfters passiert“, sagt eine 20-jährige Jus-Studentin, die wöchentlich zwischen dem Lavanttal und Graz pendelt. Erst vor Kurzem wurde sie am Wolfsberger Bahnhof „stehen gelassen“: „Genau an diesem Tag hatte sie einen wichtigen Termin in Graz und konnte ihr Glück bei keinem späteren Bus mehr versuchen. Deshalb habe ich sie dann mit dem Auto chauffiert“, sagt der Vater der 20-Jährigen, der nicht versteht, wie derartiges passieren kann. Zumal seines Erachtens der Busfahrer die Reservierungen „ja auch genau kontrollieren sollte“. „Nicht nur meiner Tochter ist das passiert, sondern auch anderen, die ich kenne.“