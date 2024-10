Der selbstständige Adeg-Kaufmann Rudolf Verhounig betreibt seit vielen Jahren das Adeg-Geschäft in Griffen. Nun übernimmt er auch die „Nah & Frisch“-Standorte in St. Margarethen im Lavanttal, in St. Stefan im Lavanttal und in Tainach. Diese Geschäfte werden somit wieder zu Adeg. „Es wird wieder Clever-Produkte und den Jö-Bonusclub geben“, erklärt Verhounig. Die Umfirmierung ist im Laufen. Der Standort in St. Margarethen firmiert ab 10. Oktober wieder als Adeg, am 17. Oktober folgt der Standort in Tainach und am 24. Oktober schließlich jener in St. Stefan im Lavanttal. Die Übernahme eines weiteren „Nah & Frisch“-Geschäftes in Unterkärnten sei noch in Planung, hier laufen gerade die Verhandlungen.