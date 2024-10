„Aus verschiedenen Gründen haben wir uns entschlossen, unser Geschäft mit 31. Dezember 2024 zu schließen“, steht auf einem gelben Zettel, der in einer Folie an der Tür der Filiale der „F&F Genuss GmbH“ in Griffen klebt. Bei der „F&F Genuss GmbH“ handelt es sich um die frühere Fleischerei Freitag, die der Fleischermeister Josef Freitag 1987 in St. Georgen gegründet hat. Seit der Umbenennung wegen „interner Gründe“ im Jahr 2016 firmiert der Lavanttaler Betrieb mit rund 15 Mitarbeitern unter dem heutigen Namen. An der Eingangstür des Fleischereifachgeschäftes am Dorfplatz in St. Georgen befindet sich ebenfalls ein Schreiben mit demselben Wortlaut.