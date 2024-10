Vor rund 17 Jahren sind sich Michaela Stocker (33) aus Ettendorf und Richard Staubmann (33) aus St. Paul zum ersten Mal begegnet. „Wir haben uns 2007 beim Fortgehen im ehemaligen Gasthaus Stauber in St. Georgen kennengelernt. Seit damals sind wir ein Paar“, sagt die 33-Jährige, die als Friseurin arbeitet. Ihr Ehemann ist als Schlosser tätig.

Seit damals ist einiges geschehen. Die beiden Kinder Vanessa (8) und Valentina (5) krönen das Familienglück. Zu Weihnachten im Jahr 2020 hat Richard Staubmann seiner großen Liebe schließlich einen Heiratsantrag gemacht. Den Bund für das Leben haben sie erst vor Kurzem geschlossen: Am 21. September 2024 läuteten die Hochzeitsglocken. Zuerst wurde am Standesamt in St. Paul geheiratet. Die kirchliche Hochzeit fand in der Stiftskirche St. Paul statt. Danach wurde zur Hochzeitstafel im Gasthaus Gössnitzer im Granitztal geladen. Rund 120 Gäste haben das Hochzeitspaar dort hochleben lassen.

„Der Tag wird uns in schöner Erinnerung bleiben“, sind sich die beiden einig. Ein Höhepunkt der Hochzeit: „Unsere Beistände haben die Glückwünsche der Gäste mit Luftballons in den Himmel entlassen“, erzählt die Braut, die den Nachnamen ihres Ehemannes angenommen hat.