Zwar nicht bei bestem Wetter, jedoch in bester Stimmung wurde am 4. Oktober der neue Arbö-Stützpunkt in Wolfsberg eröffnet. Der Stolz auf den gelungenen Bau stand Arbö-Landesgeschäftsführer Peter Pegrin und Prüfzentrumsleiter Andreas Findenig ins Gesicht geschrieben. Nach gut eineinhalbjähriger Bauzeit ging das neue Prüfzentrum im Süden von Wolfsberg (in der Nähe des Obi-Marktes) zwar schon Ende August in Betrieb, doch erst jetzt wurde der Bau feierlich eröffnet. Auch Peter Rezar als Präsident von Arbö Österreich, Generalsekretär Gerald Kumnig sowie Nobert Steiner (Arbö-Präsident Kärnten) und Franz Pfeiffer (Arbö-Präsident Niederösterreich) gratulierten dem Team vor Ort.

Optimale Lage

„Am neuen Standort bieten sich wesentlich mehr Möglichkeiten. Nun können wir unseren Kunden endlich das Service anbieten, das heutzutage Stand ist. Wir haben ein topmodernes neues Prüfzentrum“, so Pegrin, der die Nähe zur Autobahnauffahrt Wolfsberg Süd als optimal bezeichnet. Durch den Neubau steht der Prüfstelle nun die doppelte Fläche zur Verfügung als am „alten“ Standort, der am 22. August nach rund 50 Jahren letztmalig in Betrieb war und an die Wolfsberger Feimuth-Gruppe verkauft wurde.

Der Arbö hat 2,4 Millionen Euro in den Neubau in Wolfsberg investiert, vier Techniker und eine Sekretärin sind im Prüfzentrum angestellt. Geöffnet hat der neue Standort für technische Dienstleistungen montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr. Für den Pannendienst ist die Prüfstelle täglich – also auch samstags, sonntags und feiertags – von 7 bis 20 Uhr besetzt. Der Pannen-Notruf ist rund um die Uhr möglich.