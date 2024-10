Kesselgulasch-Wettkochen am Weiherplatz

Im Rahmen des „Herbstes in Wolfsberg“ fand am Weiherplatz wieder das Kesselgulasch-Wettkochen statt, bei dem heuer die „Lions“ vor den Hartelsberger Rindviechern und der Bergkapelle St. Stefan gewannen. Beim „KuKuMa“ am Hohen Platz trat am Samstagvormittag parallel dazu die Kärntner Kirchtagsmusi auf.