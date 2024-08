2016 haben sich Jasmin Kienzl (27) aus Preitenegg und Stefan Jöbstl (28) aus Bad St. Leonhard bei der Landjugenddisco in Preitenegg kennengelernt. „Wir wussten gleich, dass wir zusammengehören“, blicken die beiden heute zurück. In den gemeinsamen acht Jahren haben sie bereits einiges miteinander erlebt. „Seit 2019 bewirtschaften wir eine Landwirtschaft gemeinsam, im Jahr 2021 haben wir unser Haus gebaut und im Juli 2023 kam unsere Tochter Jana zur Welt“, so das Liebespaar. Im Juni 2022 folgte der Heiratsantrag. Die Frage aller Fragen wurde auf der eigenen Almfläche auf der Pack mit einer Flasche Sekt gestellt. „Ich war total überrascht. Ich habe sofort ,Ja´ gesagt“, erzählt die Braut, die den Familiennamen ihres Ehemannes angenommen hat. Die 27-Jährige ist derzeit in Karenz und war zuvor als Landesangestellte tätig. Ihr Ehemann arbeitet auch als Angestellter bei der Landwirtschaftskammer.

Am 13. Juli wurde an einem speziellen Ort standesamtlich geheiratet. Nämlich auf der Almfläche, wo der Hochzeitsantrag gestellt wurde. Danach fand die kirchliche Trauung in Preitenegg statt. Die Hochzeitstafel wurde im Landgasthaus Hanslwirt in Preitenegg gedeckt.